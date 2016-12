20:03 - "Nessuno può cacciare qualcun altro dal G8". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, all'Aja. Mosca "non è aggrappata al formato G8" perché tutti i principali problemi possono essere discussi in altre sedi internazionali, come il G20, ha aggiunto. Se il G8 non si riunisce "non è un problema", la Russia non considera questa eventualità una tragedia.