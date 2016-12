07:57 - Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha assicurato che Mosca è favorevole ad un dialogo con l'Ucraina sotto l'egida dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) per trovare una soluzione alla crisi di quel Paese. "Speriamo - ha aggiunto non senza polemica - che i nostri colleghi occidentali lascino gli ucraini avviare un dialogo tra loro senza frapporre troppi ostacoli".