09:02 - La prima priorità di Jean Claude Juncker, probabile presidente della Commissione Ue in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo, sarà di "rafforzare la competitività e stimolare gli investimenti". Per fare questo Juncker, si legge nel discorso che leggerà in aula, nei primi tre mesi presenterà "un ambizioso pacchetto per lavoro, crescita e investimenti fino a 300 miliardi in tre anni".