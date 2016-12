16:40 - Realizzato in collaborazione tra Giappone e Stati Uniti, è stato lanciato venerdì il satellite Gpm (Global Precipitation Measurement) che misurerà la pioggia e la neve cadute in tutto il mondo: i suoi dati serviranno a studiare i cambiamenti climatici e a migliorare le previsioni meteo. E per celebrare l'evento e raccontare lo scopo della missione, l'agenzia spaziale giapponese Jaxa ha realizzato un cartone animato.

Il satellite è stato lanciato dal centro spaziale giapponese di Tanegashima con un vettore H-IIA; una volta entrato in orbita, dopo aver aperto i pannelli solari, si è posizionato alla sua quota operativa che è di circa 398 chilometri. Il Gpm impiegherà circa 60 giorni per calibrare i suoi strumenti, dopodiché inizierà ad inviare i dati verso la Terra ogni tre ore.



"Con questo lancio, abbiamo compiuto un altro passo da gigante nel fornire a tutto il mondo un'immagine senza precedenti della pioggia e della neve del nostro pianeta - ha detto l'amministratore della Nasa, Charles Bolden -. Il Gpm ci aiuterà a comprendere meglio il nostro clima mutevole, migliorare le previsioni di eventi meteorologici estremi come le alluvioni, e fornire informazioni alle persone che in tutti i paesi dovranno gestire le risorse di acqua".



Il Gpm aiuterà anche a migliorare le capacità del satellite Trmm (Tropical Rainfall Measurement Mission), in orbita dal 1997 e realizzato anch'esso attraverso una collaborazione tra la Nasa e l'Agenzia Spaziale giapponese Jaxa. Trmm è ancora attivo e raccoglie dati sulle precipitazioni tropicali, mentre Gpm sta espandendo la copertura su un'area che va dal Circolo Polare Artico al Circolo Polare Antartico.