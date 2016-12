La truppe israeliane invadono Gaza Hamas: "Vi daremo una lezione"

La tregua umanitaria a Gaza è finita del peggiore dei modi: giovedì sera le truppe di Israele hanno dato il via a un'azione di terra nella Striscia controllata da Hamas. L'operazione, spiega una fonte militare, è diretta alla distruzione dei tunnel che consentono ai "terroristi" di infiltrarsi in Israele. Minacciosa la replica del braccio armato di Hamas: "Aspettavamo con ansia questa operazione, vi daremo una lezione".

23:31 Mogherini: "Urge cessate il fuoco"

"Con l'operazione di terra avviata a Gaza dall'esercito israeliano, in seguito al rifiuto di Hamas della proposta egiziana di cessate il fuoco, la situazione rischia di sfuggire da ogni controllo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. "E' più che mai urgente arrivare a un cessate il fuoco immediato", ha aggiunto.

23:30 Hamas: "Israele pagherà un prezzo pesante"

"L'operazione terrestre a Gaza è un drastico e pericoloso passo, e l'occupazione pagherà un prezzo pesante". Questa la reazione di Hamas - citata dai media israeliani - all'operazione di terra dell'esercito israeliano.

23:25 Esplosioni a Gaza, testimoni: "Gente in trappola"

E' l'area nord di Gaza in particolare ad essere sotto attacco da parte dell'esercito israeliano. Lo constata l'agenzia Ansa sul posto, mentre nella zona si sentono bombardamenti e raid un po' dappertutto, in un clima di panico diffuso. Testimoni riferiscono di non sapere dove fuggire.

23:18 Onu, Ban deplora azione di Israele

"Mi rammarico che, nonostante le mie ripetute sollecitazioni e quelle di molti leader regionali e mondiali, un conflitto già pericoloso si sia intensificato ancora di più". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, deplorando l'azione di terra di Israele a Gaza.

22:44 Usa: "Raddoppieremo gli sforzi per un cessate il fuoco"

Gli Stati Uniti raddoppieranno gli sforzi per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Jennifer Psaki, dopo l'inizio delle operazioni terrestri di Israele a Gaza.

22:28 Hamas: "Daremo una lezione a Israele"

"Aspettavamo con ansia questa operazione di terra" a Gaza "per impartire una lezione a Israele". Così le Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, dopo l'inizio dell'attacco via terra di Israele nella Striscia di Gaza.

22:15 Truppe Israele penetrate in molte zone di Gaza

Truppe e tank israeliani sono penetrati in diverse aree della Striscia di Gaza ma l'obiettivo di Israele, riferisce il portavoce militare, "non è quello di rovesciare Hamas".

22:04 Egitto: "Hamas doveva accettare la tregua"

"Se Hamas avesse accettato la proposta egiziana" di un cessate il fuoco "avrebbe potuto salvare la vita" di decine di palestinesi. Lo ha affermato in serata il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukri, secondo l'agenzia di stampa governativa Mena.

22:01 Israele: "Distruggere tunnel di Hamas"

L'operazione di Israele è diretta alla distruzione dei tunnel che consentono ai "terroristi" di infiltrarsi nel Paese e portare attacchi. "La nuova fase - ha detto il portavoce militare - segue dieci giorni di attacchi ad Israele via terra, via aria e mare e avviene dopo ripetute offerte respinte di far 'raffreddare' la situazione".

21:45 Israele ordina azione di terra

Le forze israeliane hanno lanciato una vasta operazione di terra all'interno della Striscia di Gaza controllata da Hamas. Lo riferisce il portavoce militare. "Una nuova fase dell'operazione 'Margine protettivo' è cominciata", ha confermato il portavoce in un comunicato. La decisione è stata presa dopo dieci giorni di scontri nei quali sono morte circa 237 persone.

21:27 Gaza, colpito ospedale Al-Wafa

L'ospedale Al-Wafa, a Gaza, dove sono ricoverate 14 persone, alcune in coma o disabili, è stato nuovamente bombardato dai carri armati israeliani. Lo ha reso noto il suo direttore, Basman Alashi, precisando che vari infermieri sono rimasti feriti, senza fornire un bilancio preciso. Dall'inizio del conflitto la struttura è stata colpita più volte.

21:26 Tre razzi intercettati sul centro di Israele

Sono stati almeno tre i razzi intercettati dall'Iron Dome sulla zona centrale di Israele. Lo dicono i media. Poco prima erano risuonate le sirene di allarme a Tel Aviv.

21:10 Sirene in funzione a Tel Aviv

Le sirene di allarme hanno iniziato a suonare intorno alle 21 italiane a Tel Aviv. Lo confermano testimoni sul posto.

20:14 Tre palestinesi uccisi

A Gaza tre palestinesi sono stati uccisi dai colpi dei carri armati israeliani.

19:41 Abbattuto drone di Hamas

Una batteria di missili Patriot ha abbattuto nella zona di Ashqelon (a sud di Tel Aviv) un drone decollato da Gaza.