3 aprile 2014 La Regina Elisabetta in visita in Italia

3 aprile 2014 La Regina Elisabetta in visita in Italia

Tutta la giornata regale minuto per minuto Sua Maestà è atterrata all'aeroporto di Ciampino per poi raggiungere la Capitale

17:19 - La Regina Elisabetta è arrivata a Roma per una visita-lampo, a quattordici anni di distanza dal precedente viaggio in Italia. Con lei il consorte, il principe Filippo, duca di Edimburgo. Prima tappa del suo soggiorno il Quirinale, per una colazione in compagnia del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Poi, sarà da Papa Francesco.