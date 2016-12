23 agosto 2014 La più giovane leva dell'Isis ha 13 anni: Younes è partito dal Belgio verso la Siria Secondo Shiraz Maher, studioso del centro studi sulla radicalizzazione al King's College di Londra, il ragazzo ha abbracciato i valori dello Stato Islamico inculcatigli dal fratello. Il padre marocchino: "Gli hanno fatto il lavaggio del cervello" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:02 - Ci sarebbe anche un 13enne belga tra i giovani europei attratti dalla jihad in Siria. Younes Abaaound sarebbe partito da Bruxelles a gennaio insieme con il fratello 27enne Abdelhamid e potrebbe essere tra i più giovani partiti dall'Europa per unirsi ai combattenti islamici, secondo Shiraz Maher del centro studi sulla radicalizzazione al King's College di Londra.

Secondo il padre di Younes, un negoziante originario del Marocco, il 13enne avrebbe seguito il fratello maggiore cui "è stato fatto il lavaggio del cervello" in Belgio. Non è chiaro se Younes sia in effetti impegnato in prima linea nei combattimenti, ma sui social network era circolata una suo foto in cui imbraccia un fucile.