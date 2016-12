12 maggio 2014 La mamma sta morendo di cancro: studentessa si diploma al suo capezzale La Glen Burnie High School del Maryland, negli Stati Uniti, ha concesso a Megan Sugg di diplomarsi in anticipo. Giovedì la cerimonia, la donna è morta sabato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:34 - Una studentessa della Glen Burnie High School del Maryland, negli Stati Uniti, si è diplomata in anticipo di un mese davanti al letto della mamma morente, le cui condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi tempi. L'istituto è venuto incontro ai desideri della ragazza e della sua famiglia, organizzando giovedì una cerimonia privata. La donna, malata di cancro al colon da novembre 2010, è morta nella giornata di sabato.

Megan: "E' stata davvero dura" - La signora Darlene, 47 anni, è riuscita per un soffio a vedere la propria figlia che si diplomava. La sua salute, infatti, si era rapidamente deteriorata nell'ultima settimana, tanto che il marito Steve aveva contattato la scuola per chiedere che la cerimonia di diploma della figlia venisse anticipata di un mese. La Glen Burnie High School ha acconsentito subito alla richiesta e Megan è potuta andare in ospedale con tanto di toga e cappello, dove ha ricevuto il diploma al capezzale della mamma. Pochi giorni dopo la donna è morta. "Sono stata felice che mia mamma abbia potuto vedermi diplomare - ha spiegato la ragazza al Maryland Gazette - ma allo stesso tempo è stata davvero dura".



Ora Megan ha deciso di proseguire a inseguire i sogni più volte condivisi con la madre e dopo il liceo continuerà gli studi per diventare una dietologa e una modella di fitness.