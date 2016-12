8 luglio 2014 La maledizione delle montagne russe, due incidenti in poche ore tra Spagna e Usa A Benidorm morto un 18enne dopo che l'imbracatura di sicurezza si è aperta. A Los Angeles in 22 sono rimasti sospesi a 40 metri di altezza Tweet google 0 Invia ad un amico

17:59 - Due incidenti in poche ore sono accadute su due impianti di montagne russe, uno a Los Angeles e l'altro a Benidorm in Spagna. In quest'ultimo ha perso la vita un diciottenne: il giovane nonostante avesse eseguito correttamente tutte le procedure è stato sbalzato in aria dopo che l'imbracatura di sicurezza si è aperta. A Los Angeles 22 persone sono rimaste sospese nel vuoto, a 40 metri di altezza, dopo che uno dei vagoni si è bloccato per la caduta di un albero sulla giostra. Ferite quattro persone.