La Libia ha smantellato tutto l'arsenale chimico di Gheddafi

21:05 - La Libia ha annunciato la distruzione della totalità del suo arsenale chimico. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Mohammed Abdelaziz che, in un comunicato, ha parlato di "momento storico". "Questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto della comunità internazionale e senza il sostegno logistico e l'assistenza tecnica di Canada, Germania e Stati Uniti", ha aggiunto.

"La Libia è divenuta totalmente priva di armi chimiche utilizzabili che potrebbero presentare una minaccia potenziale alla sicurezza", ha affermato Abdelaziz alla presenza del direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), Ahmet Uzumcu, e degli ambasciatori di Germania, Canada e Usa. Uzumcu si è congratulato per il "buon esempio di cooperazione internazionale ora ristabilita in Siria al massimo livello".