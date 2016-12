La Lettonia è entrata nell'Ue

07:56 - La Lettonia è diventata il diciottesimo Stato membro della zona euro. A mezzanotte, fuochi d'artificio hanno salutato l'arrivo del nuovo anno e i due milioni di abitanti dello Stato baltico hanno detto addio alla loro moneta nazionale, il lats, introdotto nel '93 per rimpiazzare il rublo di epoca sovietica.

"Accolgo con favore l'ingresso della Lettonia come 18esimo membro della zona euro. Questo è un evento importante, non solo per la Lettonia, ma per la zona euro stessa, che rimane stabile, attraente e aperta a nuovi membri", aveva detto in precedenza il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, inviando un messaggio di incoraggiamento ad altri Paesi che stanno affrontando un difficile piano per l'economia.