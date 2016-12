La gioia di Noah, 18enne con la sindrome di Down ammesso al college

13:31 - Prima la tensione, il timore di trovare una brutta notizia in quella lettera inviata dall'Edgewood College di Madison, nel Wisconsin. Poi la lettura, ad alta voce, del testo della missiva. Noah Van Vooren, un ragazzo statunitense di 18 anni affetto dalla sindrome di Down, guarda incredulo intorno a sè. Sembra non crederci e solo dopo qualche istante realizza che non sta sognando: andrà al college. Ed esplode di gioia alzando le braccia al cielo. "Sono stato accettato", grida. E il video della sua reazione, ripresa con uno smartphone, commuove il web.