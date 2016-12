22 agosto 2014 La Farnesina: "Isis non ha le due italiane" Papà Vanessa: "Ci dicono di aver pazienza" Il sottosegretario agli Esteri Giro sulle due cooperanti rapite in Siria: "Non ci risulta siano nelle mani dei jihadisti" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Non risulta che le due ragazze italiane rapite in Siria siano nelle mani dei jihadisti dell'Isis. Lo dichiara il sottosegretario agli Esteri, Mario Giro, smentendo le notizie che erano state diffuse nelle ultime ore sulla sorte delle due giovani volontarie, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, delle quali non si hanno più notizie dal primo agosto. Giro ha ribadito l'invito a "mantenere il massimo riserbo" sulla vicenda.

Il papà di Vanessa: "Ci dicono di avere pazienza" - "Il fatto che non siano in mano all'Isis per noi non è una smentita, perché mai avevamo avuto conferme ufficiali che lo fossero: dalla Farnesina l'unica cosa che continuano a ripeterci è che dobbiamo avere tanta pazienza". Lo ha detto Salvatore Marzullo, padre di Vanessa. "Finora quelle che girano sono solo notizie di stampa, di ufficiale e sicuro a noi non è stato comunicato nulla", ha concluso.