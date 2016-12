La coppia più fortunata al mondo: vince la lotteria tre volte in un mese

12:47 - Si chiamano Calvin e Zatera Spencer, vivono in Virginia e si sono guadagnati il soprannome di "coppia più fortunata al mondo". Il motivo? Hanno vinto per tre volte in un solo mese la lotteria. A inizio marzo i signori Spencer hanno vinto un milione di dollari con il Powerball, un paio di settimane dopo una seconda vincita di 50mila dollari, prima di chiudere il mese con un altro bel milione con un 'gratta e vinci'.

Due settimane di fortuna sfacciata - La fortuna dei signori Spencer è cominciata il 12 marzo, quando hanno indovinato i primi cinque numeri del Powerball: 15-15-28-37-54. Un colpo da 1 milione di dollari, che avrebbe potuto essere ben maggiore se avessero indovinato anche il numero Powerball (10). In quel caso la vincita sarebbe stata di 60 milioni.



Due settimane dopo il signor Spencer ha vinto altri 50mila dollari grazie a 10 biglietti con la combinazione 6-6-6-6.



L'ultimo colpo di fortuna il giorno seguente quando, dopo aver accompagnato la moglie a un appuntamento, l'uomo si è fermato a giocare all'equivalente del nostro 'gratta e vinci', dove ha vinto un altro milione di euro. Tra la scelta di una rendita trentennale e il ritiro immediato del premio (681.000 dollari al netto delle tasse), il superfortunato vincitore ha scelto la seconda opzione. "Tesoro, abbiamo vinto ancora!" ha detto alla moglie incredula.



"Continueremo a giocare alla lotteria, non è ancora finita qui" ha commentato poi l'uomo.