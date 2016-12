La Clinton più amata di Obama

00:30 - Hillary Clinton meglio di Barack Obama. La maggioranza degli americani sembra non avere dubbi, almeno stando a un sondaggio Cnn/Orc International secondo cui il 64% degli intervistati considera l'ex first lady ed ex segretario di Stato una "leader forte e determinata", e "abbastanza decisa per gestire una crisi". L'attuale inquilino della Casa Bianca, invece, non va oltre il 14%, ennesima conferma del crollo della sua popolarità.