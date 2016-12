3 luglio 2014 La "Bimba ariana" preferita dai nazisti era in realtà una bambina ebrea L'incredibile storia di Hessy Taft, la piccola "modella" scelta da Goebbels e finita sulla rivista del Terzo Reich "Sole in casa" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:19 - Una sua fotografia da neonata era stata usata, nel 1935, per la propaganda nazista. Ma quella che avrebbe dovuto essere la perfetta "bambina ariana" era in realtà un'ebrea. Ha dell'incredibile la storia dell'80enne Hessy Taft, il cui volto da bimba, fotografato per un concorso elogiato dallo stesso ministro della Propaganda Joseph Goebbels, era stato scelto per rappresentare la bellezza della razza su una rivista per famiglie, "Sole in casa".

"Oggi posso riderne - racconta alla Bild-online - ma se i nazisti allora avessero scoperto chi sono davvero, non sarei qui viva a raccontarlo". Tutto è nato proprio dall'iniziativa di un fotografo audace, che all'insaputa dei genitori di Hessy aveva mandato l'immagine della piccola a un concorso. "Volevo ridicolizzare i nazisti", avrebbe confessato il fotografo secondo quanto ha poi raccontato la madre dell'80enne, che oggi vive negli Usa.



La verità allora non fu mai scoperta. Ancora quando il padre di Hessy veniva arrestato dalle S.S., nel 1938, i tedeschi "ariani" si spedivano cartoline con il volto della bambina ebrea per tutta la Germania, racconta il tabloid.