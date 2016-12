La bici è la regina delle strade

12:14 - La bici diventa la nuova regina delle strade. Secondo una ricerca chi va al lavoro con le due ruote è di buon umore, più ottimista.E sono in molto ad averlo capito.A Londra le acrobazie dei freerunners "occupano" le strade per chiedere più piste ciclabili. A Milano la bici ha superato le auto nelle vendite, e nelle città d'Europa spuntano ogni giorno nuove ciclofficine fai da te, negozi specializzati di bici usate e a noleggio dal comune. Un vero boom al punto che in Francia a chi sceglie i pedali per andare al lavoro saranno dati 25 cenetesimi per ogni chilometro percorso.