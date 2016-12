L'appello di Abu Mazen per la tregua, ma tra Israele e Hamas no "incontro"

12:31 - Il presidente dell'Anp Abu Mazen ha inviato a Doha un proprio emissario per convincere il leader di Hamas Khaled Meshal ad assecondare le proposte egiziane per un tregua con Israele a Gaza. Un membro dell'Ufficio politico dell'organizzazione armata, Osama Hamdan, ha però replicato che le proposte formulate finora "non soddisfano le richieste dei palestinesi". Per Hamas "Israele deve prima cessare le aggressioni" e revocare il blocco alla Striscia.

Dal canto suo, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che Israele accetterà di sottoscrivere la formula egiziana per un cessate il fuoco a Gaza solo se le necessità di sicurezza di Israele saranno assicurate. "La delegazione israeliana al Cairo - ha ribadito il premier - ha ricevuto ordine di concentrarsi sui nostri interessi di sicurezza".