Kosovo, attesa per data elezioni

08:01 - Il premier kosovaro Hashim Thaci ha proposto la data dell'8 giugno prossimo per le elezioni parlamentari nel Paese. Una decisione verrà presa la prossima settimana. Le elezioni, dopo quelle dello scorso 16 marzo in Serbia, sono ritenute un passaggio fondamentale per procedere operativamente alla creazione della nuova Associazione delle comunità serbe in Kosovo, prevista dall'accordo tra Belgrado e Pristina del 19 aprile 2013.