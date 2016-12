Kosovo al voto per politiche

07:11 - Elezioni politiche anticipate in Kosovo: il voto è ritenuto un test importante per il governo di Hashim Thaci e per il cammino europeo del Paese. Si tratta delle seconde elezioni parlamentari dall'indipendenza proclamata nel 2008. Si vota anche nel nord a maggioranza serba, dove è stato accolto l'appello di Belgrado, che, pur non riconoscendo l'indipendenza, ritiene indispensabile la presenza di rappresentanti serbi al Parlamento di Pristina.