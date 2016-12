8 marzo 2014 Kiruna, la città svedese che verrà spostata e ricostruita Fondata e costruita accanto alla miniera di ferro più grande al mondo, sarà spostata di qualche chilometro a causa dei continui smottamenti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:45 - Una storia senza precedenti quella di Kiruna, la città più a nord della Svezia che sorta e costruita in prossimità della più grande miniera di ferro al mondo, oggi si trova costretta a "emigrare" di qualche chilometro più a est a causa dei continui smottamenti del terreno.

La città

Fondata nel 1900 per fare in modo che i lavoratori fossero più vicini alla miniera, era stata inizialmente costruita a una distanza di sicurezza tale che gli scavi non potessero interferire con il centro abitato. Adesso invece, con l'espansione del giacimento, sono aumentate le fratture del terreno dovute ai frequenti scavi che minacciano di continuo l'incolumità delle case e della popolazione che vi abita. Per risolvere il problema dunque, la compagnia statale LKAB a cui è affidata la gestione della miniera ha pensato di prevenire possibili crolli spostando e ricostruendo nuovamente la città in un territorio più sicuro.

La ricostruzione

Il progetto di ricollocamento della città raccontato in un articolo della Bbc prevede la ricostruzione di 3000 case, di alberghi, di uffici, di una scuola, del municipio, di una clinica e addirittura della più antica chiesa di Kiruna risalente al 1600 che verrà "smontata" e "rimontata" pezzo per pezzo. La LKAB ha già stanziato 1.200 milioni di euro per la realizzazione dello spostamento che terrà conto anche di evidenti fattori economici e sociali: la migrazione della città e dei suoi abitanti infatti, comporterà uno sradicamento dal territorio e dalle origini che si ripercuoterà inevitabilmente sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Per questo motivo la società cercherà di tutelare anche economicamente tutti quei negozianti che si troveranno a perdere il loro giro d'affari a causa della lontananza dal vecchio centro urbano. Inoltre, con l'aiuto di antropologi e architetti, sarà possibile procedere alla ricostruzione della nuova città cercando di mantenere quanto più possibile una continuità e somiglianza con quella precedente.