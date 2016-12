21:54 - Un gruppo di uomini armati non identificati ha aperto il fuoco all'aeroporto militare di Ndolo, a Kinshasa, costringendo i soldati a rispondere. Questo episodio è avvenuto a tre giorni dall'attacco lanciato dai ribelli allo scalo internazionale della capitale e in altri luoghi della Repubblica Democratica del Congo con decine di vittime. Al momento non si conosce l'identità degli assalitori.