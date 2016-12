05:49 - L'abrogazione delle contestatissime leggi anti-protesta, la liberazione dei manifestanti arrestati per gli scontri con la polizia degli ultimi giorni e le dimissioni del governo. Sono queste le decisioni che, in seguito al lungo vertice tenutosi giovedì tra i leader dell'opposizione e il presidente ucraino Viktor Ianukovich, il Parlamento ucraino potrebbe adottare nella seduta straordinaria convocata per martedì.