18:20 - Iulia Timoshenko potrebbe essere presto libera. Il Parlamento ucraino ha infatti approvato la legge 2023, che apre la strada alla scarcerazione della leader dell'opposizione. I voti a favore sono stati 310, 54 quelli contrari. Attualmente l'ex pasionaria della Rivoluzione arancione è ricoverata in stato di detenzione in un ospedale di Kharkiv per curare un'ernia del disco.