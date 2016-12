08:40 - L'approvazione di un'amnistia per i partecipanti alle manifestazioni antigovernative sarà al vaglio della Verkhovna Rada (il Parlamento) che torna a riunirsi in seduta straordinaria a Kiev dopo l'abrogazione delle contestatissime leggi anti-protesta. Il partito delle Regioni del presidente Viktor Ianukovich punta a concedere l'amnistia in cambio della liberazione degli edifici pubblici occupati dai manifestanti.