17:06 - Il piano di pace del presidente ucraino Petro Poroshenko ha il "sostegno" della Ue ed è considerato dai ministri degli Esteri europei "una importante possibilità per la de-escalation". Lo scrivono i 28 nella conclusioni del consiglio Affari esteri in cui si lancia l'appello "a tutte le parti a onorare immediatamente il cessate il fuoco" per "creare le condizioni per la messa in atto del piano di pace".