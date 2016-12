11:10 - Il rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Catherine Ashton, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Politico e di sicurezza per il "tragico deterioramento della situazione in Ucraina". "Tutte le opzioni saranno esplorate, comprese misure restrittive - ha sottolineato la Ashton - contro i responsabili della repressione e delle violazioni dei diritti umani".