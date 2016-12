Kiev: "Uccisi dei civili a Sloviansk" Mosca: "A rischio la pace in Europa"

15:01 - Il ministero degli Interni ucraino ha reso noto che negli scontri vicino a Sloviansk contro i separatisti filorussi sono morti quattro membri delle forze dell'ordine, mentre circa 30 sono rimasti feriti. Secondo il ministero, che accusa i ribelli di usare la popolazione come "scudi umani" e di dar fuoco alle case, ci sono vittime anche tra i civili.

Mosca: "A rischio la pace in Europa" - La Russia chiede una reazione internazionale nella crisi ucraina "senza partito preso" prefigurando, in caso diverso,"conseguenze distruttive per la pace, la stabilità e lo sviluppo democratico dell'Europa". Lo si legge nel "Libro Bianco" che denuncia violazioni di massa dei diritti umani "delle forze ultra-nazionaliste, estremiste e neo-naziste" dell'attuale dirigenza di Kiev e dei suoi sostenitori.



Le violazioni del "Libro Bianco" - Il "Libro Bianco" presentato dal ministero degli Esteri russo al Cremlino denuncia rilevanti violazioni di massa dei principi e delle norme fondamentali nella sfera dei diritti umani in Ucraina. Il documento contiene numerosi episodi di violazioni tra la fine novembre e fine marzo, raccolti da media russi, ucraini, occidentali, da dichiarazioni dell'attuale dirigenza di Kiev e dei suoi sostenitori, da testimonianze oculari e da rilevazioni e interviste sul posto da parte di ong russe.