19:15 - Il presidente ucraino Petro Poroshenko e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso al telefono della crisi in atto nell'est dell'Ucraina. Lo ha reso noto la presidenza di Kiev precisando che Poroshenko ha invitato la Merkel in Ucraina per la prossima settimana e ha auspicato che "i leader dell'Ue dedicheranno adeguata attenzione alla situazione in Ucraina al Consiglio europeo del 30 agosto".