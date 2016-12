22:18 - La Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino) ha dato il via all'iter per sciogliere il Parlamento della Crimea. L'Aula ha votato a favore dell'annessione della penisola sul Mar Nero alla Russia e ha fissato per il 16 marzo un referendum in merito. Sulla consultazione, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: "E' illegale, incompatibile con la costituzione ucraina e aggrava nuovamente la situazione".