23:11 - L'ambasciatore russo in Ucraina, Mikhail Zourabv, è stato richiamato a Mosca "per consultazioni". Lo riferisce l'emittente americana Abc. Il ministero degli Esteri russo, in un comunicato, ha spiegato che la decisione di Mosca è stata presa "a causa dell'escalation della situazione in Ucraina" ed è dettata dalla "necessità di esaminare la realtà attuale in tutti i suoi aspetti".