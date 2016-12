Kiev: "Putin si fermi o è guerra"

21:10 - Se la Russia desse corso all'invio di truppe come chiesto dal presidente Vladimir Putin sarebbe "la guerra". Lo dice il premier ucraino, Arseni Iatseniuk, aggiungendo peraltro di non credere che un intervento militare russo ci sarà davvero. Nel frattempo Kiev ha posto l'esercito in stato d'allerta. Lo ha annunciato il presidente ad interim Olexandr Turtchinov. rafforzata la protezione delle centrali nucleari e dei siti strategici.