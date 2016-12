20:41 - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha "auspicato" che la crisi in Ucraina "non sia una nuova tappa della guerra fredda". Non c'è nessuna "forza militare, nessun istruttore russo presente nel sud-est ucraino", ha detto durante un'intervista alla radio francese Europe 1. "Kiev - ha aggiunto - deve organizzare un dialogo con la propria popolazione: ciò non va fatto con i carri e gli aerei ma attraverso il negoziato".