Kiev,Putin-Merkel cercano soluzione

14:59 - Vladimir Putin e Angela Merkel si sono sentiti al telefono per discutere sul caso Ucraina. I due leader, ha fatto sapere il Cremlino, si sono detti a favore di misure coordinate per la de-escalation nella crisi Kiev-Mosca e hanno discusso i negoziati tra i due Paesi e l'Ue sulle forniture di gas russo all'Ucraina. Si apprende che Putin e la Merkel si incontreranno il 6 giugno in Normandia, a margine delle celebrazioni per l'anniversario del D-Day.