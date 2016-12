Kiev,premier:sull'orlo del disastro

13:00 - Il premier ucraino Arseni Iatseniuk avverte: "La Russia ci ha dichiarato guerra. Siamo sull'orlo del disastro". E il Paese chiude il suo spazio aerei a tutti i velivoli non civili, come dice la Bbc in una breaking news. "Questo è un allarme russo - dice Iatsniuk -. Questa non è una minaccia, questa è di fatto una dichiarazione di guerra contro il mio Paese. Noi esortiamo il presidente Putin a ritirare le sue forze armate dall'Ucraina".