18:35 - Il piano per risolvere il conflitto nell'Ucraina dell'est, proposto dal presidente russo Vladimir Putin, serve per "congelarlo" ed "evitare le sanzioni occidentali". Lo sostiene il primo ministro ucraino Arseni Iatseniuk, come si legge in un comunicato del governo. Per il premier "i sette punti di Putin sembrano piuttosto un piano per salvare i terroristi russi".