Kiev: oltre 250 miliziani uccisi in 24 ore nell'est del Paese

19:13 - "Più di 250 miliziani separatisti sono stati eliminati nelle ultime 24 ore nell'Ucraina dell'est e molti di loro erano cittadini russi". Lo ha detto il ministro della Difesa di Kiev, Mikhailo Koval, in un incontro col presidente Petro Poroshenko. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza. A Kiev alcuni manifestanti sono riusciti a togliere la bandiera dell'ambasciata russa, ribaltando alcune auto del ministero degli Esteri di Mosca.

Bomba a palazzo presidente - Le guardie del corpo del presidente ucraino, Petro Poroshenko, hanno scoperto un ordigno vicino a un cancello del palazzo presidenziale dal quale il capo di Stato passa in auto. Secondo i media locali l'ordigno era composto da un secchio con cinque granate, un chilo di viti, bulloni e rondelle, e un cellulare per attivare il sistema. Accanto alla bomba sarebbe stato trovato un biglietto con la scritta "Se non fermi la guerra, la guerra verrà da te".



"Prigionieri come scudi umani a Gorlivka" - miliziani separatisti avrebbero legato cinque prigionieri sui tetti di due edifici da loro controllati a Gorlivka, nell'Ucraina orientale, per usarli come scudi umani. Lo scrive la testata online Gorlovka.ua. L'obiettivo dei filorussi è scongiurare attacchi aerei da parte delle truppe di Kiev, che avrebbero attaccato con due caccia la sede della polizia (in mano ai separatisti) uccidendo almeno una persona. I miliziani sostengono di aver abbattuto uno dei due caccia. mentre altre sei sarebbero rimaste ferite. Il pilota del jet abbattuto - riferiscono sempre i separatisti, citati dall'agenzia Interfax - si sarebbe buttato in tempo dall'aereo e sarebbe ora prigioniero dei miliziani.



Lugansk, abbattuto aereo ucraino dai filorussi - Un aereo militare ucraino è stato abbattuto da ribelli filorussi nella zona di Lugansk, capitale dell'autoproclamata Repubblica popolare separatista nell'est dell'Ucraina. Lo ha denunciato il ministero della Difesa di Kiev, parlando di almeno 49 vittime. Secondo la Bbc a bordo del velivolo, che stava trasportando attrezzature militari, c'erano una cinquantina di soldati.