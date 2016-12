Kiev: occupazione finita, ok amnistia

19:57 - Via libera all'amnistia in Ucraina. Dopo che i manifestanti antigovernativi hanno posto fine all'occupazione degli edifici governativi a Kiev, sarà applicata la legge che prevede appunto l'amnistia, come dice il procuratore generale Viktor Pshonka. Da lunedì non saranno più perseguite le persone che hanno commesso reati tra il 27 dicembre e il 2 febbraio. La normativa, approvata a gennaio, prevede l'impunità per i dimostranti fermati in quei giorni.