24 gennaio 2014 Kiev, occupato il ministero dell'Agricoltura La protesta si allarga al resto del Paese Tensione in tutto lo Stato. Fallite le trattative tra il governo l'opposizione, che chiede ai dimostranti di rimanere in piazza

12:25 - Continua a salire la tensione a Kiev dove i manifestanti antigovernativi ucraini hanno occupato il palazzo del ministero dell'Agricoltura. Sembra quindi definitivamente sfumata la speranza di una tregua dopo il vertice tenutosi giovedì fra i leader dell'opposizione e il presidente Viktor Yanukovich, durante il quale il governo aveva ventilato la possibilità di abrogare le leggi anti-protesta e andare a nuove elezioni.

La minoranza ucraina, nella notte, si era detta delusa dalle trattative con l'esecutivo e aveva invitato i manifestanti a restare in piazza.



Gli insorti sfidano il freddo - Nelle prossime ore le temperature, in Ucraina, si abbasseranno fino a -24 gradi. Come spiegato da uno dei leader dell'unità di autodifesa di Maidan, il ministero occupato probabilmente ospiterà una postazione di primo soccorso e farà anche da rifugio per gli insorti. Bloccato l'accesso al palazzo: agli impiegati ministeriali non è stato permesso dai manifestanti di entrare per raccogliere i propri effetti personali.



L'ombra dell'estrema destra - L'agenzia di stampa Itar Tass rivela che, sul muro vicino all'ingresso principale della sede del dicastero dell'Agricoltura, è comparsa la scritta "Right Sector": si tratta dell'organizzazione di estrema destra in prima fila nell'attacco alla polizia che ha portato agli scontri in via Grushevski dei giorni scorsi.



La protesta dilaga in tutto lo Stato - La protesta contro il governo, intanto, si allarga: i dimostranti hanno preso d'assalto cinque consigli regionali nelle regioni filo-occidentali del Paese: manifestazioni a Leopoli, Rivne, Ternopil, Khmelnytsky e Cherkassy per chiedere le dimissioni dei governatori nominati da Yanukovich.



Manifestazioni anche nella russofona Ucraina orientale, dove il presidente ucraino ha il suo feudo elettorale.