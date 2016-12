Kiev,Obama:"No a occupazione russa"

15:40 - "Non accetteremo nessuna occupazione russa in nessuna parte dell'Ucraina. I confini non possono essere ridisegnati dalla canna di una pistola". Lo ha detto Barack Obama in visita a Tallinn, in Estonia, nel giorno del vertice Nato in Galles. "Gli Usa lavorano per rafforzare la sicurezza degli alleati della Nato e per aumentare ulteriormente la presenza militare dell'America in Europa", ha aggiunto il presidente statunitense.