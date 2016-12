01:02 - L'Ucraina non prorogherà il cessate il fuoco con i separatisti dell'Est del Paese. Lo ha annunciato nella notte il presidente Petro Poroshenko, aggiungendo: "Noi attaccheremo" i separatisti che controllano da due mesi una gran parte delle regioni di Donetsk e Lugansk. "Il nostro piano di pace, come la strategia per l'Ucraina e il Donbass - ha però precisato - resta in vigore".