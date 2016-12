Kiev, Mosca: reagiremo a sanzioni UeObama in linea con l'Europa

21:56 - "Le sanzioni Ue rappresentano una linea assolutamente non amichevole, che contraddice gli interessi della stessa Ue. La risposta di Mosca sarà commensurabile". Lo ha detto Aleksandr Lukasehvich, portavoce del ministero degli Esteri russo. Dopo l'annuncio delle nuove sanzioni occidentali, la moneta russa ha raggiunto un nuovo record storico negativo contro il dollaro, che tocca i 37,51 rubli. L'euro, dal canto suo, si è rafforzato arrivando ai 48,41 rubli.

Secondo quanto riferito dal consigliere economico del Cremlino Andrei Belousov, citato da Ria Novosti, le nuove misure di ritorsione di Mosca contro le nuove sanzioni europee e potrebbero riguardare l'importazione di auto.



Van Rompuy: "Nuove sanzioni da domani" - Il nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia entrerà in vigore venerdì, ma gli ambasciatori dei 28 entro fine mese valuteranno la messa in atto del piano di pace. Commissione e Servizio Esterno devono valutare la situazione e se la situazione lo consente fare proposte per la revisione delle sanzioni. Lo afferma il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy.



Obama: "Dure sanzioni contro la Russia" - "Siamo vicini all'Unione europea" nell'inasprire le sanzioni contro la Russia "in risposta alle azioni illegali in Ucraina". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama. I settori ulteriormente colpiti sono quello finanziario, dell'energia e della difesa. "Monitoriamo da vicino gli sviluppi dall'annuncio del cessate il fuoco e dell'accordo di Minsk, ma non abbiamo ancora visto la Russia mettere fine ai suoi sforzi per destabilizzare Kiev".