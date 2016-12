Kiev,Merkel: territorio sia integro

15:33 - "L'integrità territoriale in Ucraina è essenziale". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il presidente ucraino Petro Poroshenko, a Kiev. Per la cancelliera tedesca "deve essere assicurato l'effettivo controllo della frontiera russo-ucraina", anche con l'ausilio di "droni per monitorare il confine", attraverso il quale, secondo Kiev, Mosca continua a passare armi e uomini destinati ai ribelli filorussi dell'est del Paese.