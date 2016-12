Kiev, Klitschko incontra Ianukovich

02:00 - Il presidente ucraino, Viktor Ianukovich, si rifiuta di fermare l'assalto in corso a piazza Maidan, cuore della protesta antigovernativa. Lo riferisce Vitali Klitschko, uno dei leader dell'opposizione, che ha incontrato il presidente per cercare di negoziare un compromesso per frenare le violenze. Gli esponenti dell'opposizione hanno ascoltato per più di un'ora Ianukovich, il quale ha ribadito che i dimostranti devono abbandonare la piazza.