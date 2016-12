27 marzo 2014 Kiev, Iulia Timoshenko si candida

16:12 - Iulia Timoshenko, ex pasionaria della rivoluzione arancione ed ex premier di Kiev dal 2007 al 2010, si candiderà alle presidenziali ucraine del 25 maggio. Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza stampa. La Timoshenko si era candidata alla presidenza nel 2010, quando fu battuta da Viktor Ianukovic.

La Timoshenko dovrà scontrarsi con uno dei suoi più acerrimi "nemici": l'ex vice procuratore generale d'Ucraina Rinat Kuzmin. Da Kuzmin e dal suo superiore (il procuratore generale Viktor Pshonka) erano infatti partite le tante inchieste giudiziarie aperte contro la pasionaria arancione negli ultimi anni. Dopo la destituzione dell'ormai ex presidente Viktor Ianukovich, le accuse contro la Timoshenko erano però cadute e lei era tornata in libertà .