15:37 - E' iniziato lo smantellamento delle barricate di via Grushevski, a Kiev, teatro degli scontri di fine gennaio tra polizia e manifestanti in cui sono rimaste uccise almeno quattro persone. Le barriere nella capitale ucraina saranno rimosse però solo in parte per riaprire la strada al traffico. Intanto dei paramilitari hanno assalito tre poliziotti che passavano per viale Khreshatik, dove sorge il municipio di Kiev.