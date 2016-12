10:09 - Sono entrate in vigore in Ucraina le leggi "anti-manifestazioni", nonostante l'appello dell'Ue ad abrogarle. I provvedimenti prevedono pene severe, fino a 5 anni di carcere, per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. Intanto non si fermano gli scontri gli "europeisti" e la polizia: centinaia i feriti, anche tra le forze dell'ordine, 31 le persone arrestate. Contro gli agenti, i manifestanti hanno usato fuochi d'artificio.

E' salito a 120 il numero dei poliziotti ucraini feriti negli scontri che continuano senza sosta a Kiev dal primo pomeriggio di domenica. Lo fa sapere il ministero dell'Interno ucraino specificando che 80 agenti sono stati ricoverati in ospedale.



Opposizione: "Decine di provocatori" - Nella notte decine di giovani vestiti con abiti sportivi scuri hanno creato disordini nel centro di Kiev e ci sono stati anche degli scontri in un supermercato nel quartiere 'Podil'. I giovani secondo i manifestanti antigovernativi, sono dei "titushki", cioè dei provocatori pagati dal governo per attaccare i dimostranti o provocare scontri con la polizia.