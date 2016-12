16:51 - Migliaia di persone si sono radunate in piazza Indipendenza (Maidan Nezalezhnosti) per ricordare le 103 vittime della "strage di Kiev" del 18-20 febbraio. A Donetsk, nella russofona Ucraina orientale, invece si onora la memoria dei poliziotti delle forze speciali "Berkut", uccisi negli stessi giorni nei combattimenti con gli insorti. Centinaia di fiori sono stati lasciati sotto le foto, degli agenti caduti, esposte in piazza.