02:00 - Il presidente francese, Francois Hollande, ha accusato la Russia di essersi messa sulla strada di "una escalation pericolosa" in Ucraina. "Il ruolo della Francia con l'Europa - ha ricordato Hollande - è ora quello di esercitare ogni pressione necessaria, incluso il ricorso a sanzioni, per trovare la via del dialogo e di una soluzione politica della crisi".