Kiev,fonti: "No accordo Usa-Russia"

21:08 - Usa e Russia non hanno trovato per ora alcun accordo sull'uscita dalla crisi in Ucraina. Lo ha riferito una fonte diplomatica americana, commentando le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri di Mosca, Serghiei Lavrov. Un accordo, ha aggiunto, non sarà possibile "senza un'implicazione diretta del governo ucraino" ad interim. Lavrov ha lasciato il Quai d'Orsay senza incontrare l'omologo ucraino Andrei Deshizia, riferiscono fonti diplomatiche.